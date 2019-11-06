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Техноблог

Пользователи WhatsApp смогут сами выбирать, кто их может добавлять в чаты

В WhatsApp в скором времени появится функция, которая позволит пользователям выбирать, кто из контактов сможет добавлять их в группы. Об этом сообщает The Next Web.

Как отмечает издание, это улучшенная версия функции, выпущенной ранее. В ней пользователь мог разрешить добавлять себя в группы всем, только тем, кто есть в списке контактов, или никому.

«Новая версия позволяет выбирать определенных людей, которые могут добавлять в группы. Это позволит избежать случаев, когда это делают малознакомые люди, добавляя в случайные чаты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, скорее всего, обновление будет распространяться постепенно.
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