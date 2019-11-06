Microsoft собрала Office в одно полноценное приложение для смартфонов

Microsoft представила продукт, который от нее долго ждали. Компания объединила в одном мобильном приложении три основные программы пакета Office — Word, Excel и PowerPoint, сообщил портал RG Digital.

Мобильные клиенты редакторов были доступны и ранее, но имели ряд ограничений и были не совсем удобны для выполнения некоторых задач.

Теперь IT-гигант обещает пользователям совершенно новый уникальный опыт по созданию документов с мобильного устройства.

Обновленный интерфейс позволяет делать быстрые заметки в разных форматах. Камеру аппарата можно использовать для сканирования документов.

Предусмотрена возможность быстрого конвертирования изображения в офисный документ. К примеру, распечатанную на листе бумаги таблицу можно легко добавить в рабочую область Excel, после чего вносить в нее необходимые изменения.

Доступно мгновенное переключение в десктопный режим и обратно при помощи облачных технологий.

В настоящее время сервис в состоянии открытого бета-тестирования на Android и iOS.