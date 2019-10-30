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Техноблог

Facebook научил нейросеть обманывать системы распознавания лиц

Американская корпорация Facebook представила новую технологию, благодаря которой можно менять ключевые черты лица, чтобы системы распознавания лиц не могли узнать человека. Эта технология может менять лица людей в режиме реального времени, в отличие от других подобных программ, изменяющих внешность уже после записи или фотографирования. Facebook не планирует использовать технологию в своих продуктах.

Facebook неоднократно обвиняли в нарушении политики конфиденциальности в связи с технологией распознавания лиц. В 2015 году на Facebook подали в суд за то, что она без спроса определяла друзей на публикуемых фотографиях. В августе 2019 года Facebook проиграла очередную апелляцию по этому делу, что может ей стоить миллиардных убытков. В сентябре 2019 года компания пошла навстречу пользователям и объявила, что теперь каждый пользователь сможет настроить технологию распознавания лиц на публикуемых фотографиях.

Здесь можно узнать подробности.
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