Компьютер Apple-1, который собрал лично Стив Джобс, продают за $1,75 миллиона

На eBay выставили раритетный компьютер Apple 1 с монитором Sony TV-115. Продавец утверждает, что его модель № 79 собрали лично Стив Джобс и Стив Возняк, основатели компании, сообщил портал @hi-tech.

Компьютер купили в 1978 году. Для дополнительной защиты система убрана в корпус из натурального дерева от Byte Shop.

Фото eBay. Apple-1 с монитором Sony TV-115

Цена оригинального Apple-1 привлечет далеко не всех. За компьютер просят $1,75 миллиона.

Для сравнения: в прошлом году такой же Apple-1, но в менее презентабельном виде, на аукционе продали почти в 10 раз дешевле.

Подобные гаджеты обладают большой исторической ценностью. В первую очередь они интересны музеям и коллекционерам. Кроме того, могут найтись простые энтузиасты, желающие получить в распоряжение компьютер с 40-летней историей.