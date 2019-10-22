Самые лучшие компьютерные игры всех времен собрали в одном видео

Автор, скрывающийся в интернете под ником Data Is Beautiful, разместил на своем YouTube-канале короткое видео, в котором показал все самые популярные игры с 1989 по 2019 год в одном динамичном графике. Об этом сообщил портал RG Digital.

Для выборки брались компьютерные и консольные игры. Так как основной показатель данной статистики — количество проданных копий, в ролик не попали free-to-play и мобильные игры.

Видео показывает, какими темпами развивался и рос рынок виртуальных развлечений. Например, изобретенная и разработанная советским программистом Алексеем Пажитновым игра «Тетрис» удерживала пальму первенства более 20 лет — с 1992 по 2013 год. После расстановка сил в первой пятерке начала стремительно меняться. На данный момент топ самых продаваемых игр возглавляет Minecraft.