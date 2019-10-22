00:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Самые лучшие компьютерные игры всех времен собрали в одном видео

Автор, скрывающийся в интернете под ником Data Is Beautiful, разместил на своем YouTube-канале короткое видео, в котором показал все самые популярные игры с 1989 по 2019 год в одном динамичном графике. Об этом сообщил портал RG Digital.

Для выборки брались компьютерные и консольные игры. Так как основной показатель данной статистики — количество проданных копий, в ролик не попали free-to-play и мобильные игры.

Видео показывает, какими темпами развивался и рос рынок виртуальных развлечений. Например, изобретенная и разработанная советским программистом Алексеем Пажитновым игра «Тетрис» удерживала пальму первенства более 20 лет — с 1992 по 2013 год. После расстановка сил в первой пятерке начала стремительно меняться. На данный момент топ самых продаваемых игр возглавляет Minecraft.
Ссылка:
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке во время ночного рейда в компьютерных клубах задержали 14 подростков
В Бишкеке нет способа наказывать хозяев интернет-клубов, в которых играют дети
Авиакомпания «Белавиа» получила лайнер, посвященный игре World of Tanks
Популярные новости
Канадцы показали первый в&nbsp;мире щит-невидимку Канадцы показали первый в мире щит-невидимку
Уникальный погребальный курган с&nbsp;римской колесницей нашли в&nbsp;Хорватии Уникальный погребальный курган с римской колесницей нашли в Хорватии
Католическая церковь в&nbsp;тренде. Она презентовала умные четки eRosary Католическая церковь в тренде. Она презентовала умные четки eRosary
Смартфоны Google Pixel 4&nbsp;только вышли, а&nbsp;в&nbsp;них уже нашли серьезную проблему Смартфоны Google Pixel 4 только вышли, а в них уже нашли серьезную проблему
Бизнес
Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в&nbsp;Кыргызстане Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в Кыргызстане
Кыргызские адаптированные учебники по&nbsp;математике Моро признаны самыми лучшими Кыргызские адаптированные учебники по математике Моро признаны самыми лучшими
&laquo;Личный кабинет&raquo; теперь доступен в&nbsp;мобильном приложении MegaPay «Личный кабинет» теперь доступен в мобильном приложении MegaPay
Центр бортового питания при ОАО &laquo;МАМ&raquo; удостоен Золотого сертификата Центр бортового питания при ОАО «МАМ» удостоен Золотого сертификата
23 октября, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
22 октября, вторник
23:53
Самые лучшие компьютерные игры всех времен собрали в одном видео
23:31
Очередной неправильно установленный дорожный знак обнаружили в Бишкеке
23:07
Так себе парковка. В США автомобиль залетел на крышу дома
22:47
В странах ЕАЭС начали действовать новые правила по безопасности аттракционов
22:27
Искусственный интеллект создал клип для солиста группы Rammstein