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Техноблог

Искусственный интеллект создал клип для солиста группы Rammstein

Новое музыкальное видео для проекта Lindemann сгенерировали порождающие состязательные сети — Generative Adversarial Nets (GAN). Об этом сообщил портал @hi-tech.

GAN — особый алгоритм машинного обучения из семейства порождающих моделей, созданный из двух взаимодействующих друг с другом нейросетей. В работе над клипом, отметили его создатели, одна нейросеть проанализировала тысячи изображений, а вторая попыталась объединить визуальные образы в некую общую концепцию.

Сгенерированные кадры дополнили изображениями музыкантов, которые добавили в готовый видеоролик специалисты при монтаже. Вставленные кадры специально стилизовали под работу нейросетей.

Так создали клип на трек Ich Weiß Es Nicht («Я этого не знаю») из нового альбома F & M. В состав коллектива Lindemann входят солист Rammstein немец Тилль Линдеманн и солист группы Hypocrisy и создатель индастриал-метал проекта Pain швед Петер Тэгтгрен.
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