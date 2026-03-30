В руководстве НТРК пояснили, почему не пропускают в эфир клипы отдельных певцов

В руководстве НТРК пояснили, почему не пропускают в эфир отдельные клипы певцов.

Сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи депутаты обсуждают проект закона «О телевидении и радиовещании» в режиме второго чтения.

Нардеп Рустамбек Советбек уулу задал вопрос руководству НТРК о том, что некоторые артисты жалуются на то, что при отборе клипов на телеканале «Музыка» необходимы связи и блат и не все могут попасть в эфир.

Как отметил заместитель гендиректора НТРК Алмаз Касымалиев, прежде чем выпускать тот или иной клип артиста, он проходит через художественный совет.

«Члены совета изучают клип. Если в нем есть элементы, противоречащие национальным традициям и устоям, то такое музыкальное произведение не проходит отбор. У нас бывали случаи, когда некоторые артисты снимали клипы на архитектурных памятниках, топтали их или лежали на фортепиано с открытыми ногами. Также некоторые артисты уничижительно относились к использованию национального головного убора (калпака). Кроме того, часто певцы используют музыкальные инструменты зарубежных стран, хотя можно было бы использовать и национальные. Нередко бывают клипы, где есть жестокие сцены или сцены насилия. Конечно, подобные клипы мы не можем пропустить в эфир», — сказал он.

Алмаз Касымалиев добавил, что в работе НТРК нет места какой-либо коррупции или блату при размещении клипов в эфире.