В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в УВД Свердовского района.

Фото пресс-службы УВД Свердловского района Бишкека.

По данным пресс-службы ведомства, 4 июля 2025 года в милицию с заявлением обратился Х.А. Он попросил принять меры в отношении малознакомого мужчины по имени А., который еще 26 июля 2023 года под предлогом перевода денег в КНР завладел $150 тысячами, а затем скрылся, не выполнив обещанного.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого, 1997 года рождения. Его водворили в ИВС.

Расследование продолжается.