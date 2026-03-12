11:04
Общество

Две трети детей в мире сообщают о росте кибербуллинга

Около двух третей детей по всему миру сообщают о росте кибербуллинга, а каждый второй говорит, что не знает, где и как получить необходимую поддержку. Такие данные получены в результате опроса, проведенного офисом специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей.

В опросе приняли участие более 30 тысяч детей из всех регионов мира. Авторы исследования подчеркивают, что искусственный интеллект (ИИ) фундаментально трансформирует угрозы, с которыми дети сталкиваются в интернете.

Стремительное развитие и доступность генеративного ИИ меняют природу кибербуллинга: он становится точечно направленным и способным стремительно распространяться по множеству платформ.

В условиях, когда ИИ позволяет создавать дипфейк‑фото и видео, а также манипулировать детьми через чат‑ботов и другие инструменты, дети часто не могут отличить контакт с алгоритмом от общения с реальными людьми.

Дипфейки все чаще используются для унижения, угроз и эксплуатации детей в интернете, предупредил офис спецпредставителя.

Согласно выводам авторов доклада, дети часто боятся сообщать о кибербуллинге из‑за страха стигматизации, осуждения взрослыми или отвержения со стороны сверстников.

Последствия замалчивания этой проблемы могут быть разрушительными — от психологического стресса до ущерба репутации. В самых трагических случаях это может привести ребенка к попытке самоубийства.
