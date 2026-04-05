07:54
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Власть

Для удобства посетителей. Формат общественной приемной Жогорку Кенеша изменят

Формат общественной приемной Жогорку Кенеша изменят. Глава парламента Марлен Маматалиев ознакомился с ходом подготовки, сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, работы проводятся для обеспечения комфортных условий для граждан. Будут внедрены современные технологии с использованием искусственного интеллекта, а процесс приема посетителей будет полностью цифровизирован. Здесь также предусмотрены условия для матерей с детьми.

«Современные цифровые технологии с элементами искусственного интеллекта будут способствовать качественному обслуживанию граждан, а также ускорят процессы коммуникации и документооборота. В пилотном режиме все процессы будут цифровизированы, а документооборот полностью переведен в электронный формат. Также будут приниматься обращения в аудиоформате, при этом ИИ будет автоматически преобразовывать такие обращения в электронный текстовый формат», — рассказал Марлен Маматалиев.

Он принял первых посетителей и выслушал их проблемы, пообещав, что обращения не останутся без внимания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/368985/
просмотров: 1394
Версия для печати
Материалы по теме
В Свердловском акимиате Бишкека открыли общественную приемную
С какими вопросами обращаются пациенты в общественную приемную Минздрава
В Кыргызстане открылась модернизированная общественная приемная премьер-министра
В 2017-м в Минздрав жаловались на грубость, халатность и вымогательство денег
Популярные новости
Садыр Жапаров поручил заводу &laquo;Дастан&raquo; начать выпуск отечественных дронов Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о&nbsp;массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за&nbsp;руку Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Авто можно будет оформить, не&nbsp;выходя из&nbsp;дома: указ президента Авто можно будет оформить, не выходя из дома: указ президента
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
07:50
В Бишкеке задержан призер чемпионатов Азии по борьбе: вел себя агрессивно В Бишкеке задержан призер чемпионатов Азии по борьбе: в...
07:43
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5, оно ощущалось в Кыргызстане
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
19:27
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, органная музыка и европейское кино
18:30
6 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:36
Атака на Иран. США уничтожили в ИРИ два своих транспортных самолета