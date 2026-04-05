Для удобства посетителей. Формат общественной приемной Жогорку Кенеша изменят

Формат общественной приемной Жогорку Кенеша изменят. Глава парламента Марлен Маматалиев ознакомился с ходом подготовки, сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, работы проводятся для обеспечения комфортных условий для граждан. Будут внедрены современные технологии с использованием искусственного интеллекта, а процесс приема посетителей будет полностью цифровизирован. Здесь также предусмотрены условия для матерей с детьми.

«Современные цифровые технологии с элементами искусственного интеллекта будут способствовать качественному обслуживанию граждан, а также ускорят процессы коммуникации и документооборота. В пилотном режиме все процессы будут цифровизированы, а документооборот полностью переведен в электронный формат. Также будут приниматься обращения в аудиоформате, при этом ИИ будет автоматически преобразовывать такие обращения в электронный текстовый формат», — рассказал Марлен Маматалиев.

Он принял первых посетителей и выслушал их проблемы, пообещав, что обращения не останутся без внимания.