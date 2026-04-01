Инсайдеры показали дизайн флагманского ИИ-смартфона Google

Первые неофициальные изображения будущего флагманского смартфона Google Pixel 11 Pro показали инсайдеры. Рендеры опубликованы изданием Android Headlines.

Судя по фото, Google не планирует значительных изменений в дизайне линейки. Ключевым отличием может стать переработанный блок основной камеры: вместо характерной цветной вставки, использовавшейся в предыдущем поколении, ожидается полностью черная панель. Также на фото видно отсутствие датчика температуры в блоке камеры.

Технические характеристики устройства пока не раскрываются. По данным инсайдеров, смартфон может получить новый фирменный процессор Tensor G6 с семиядерной архитектурой и графическими ядрами Mali C1 в различных конфигурациях. Также предполагается переход на модем MediaTek M90 вместо решения от Samsung.

Ожидается, что официальный анонс смартфонов серии Google Pixel 11 состоится в августе 2026 года. Всего в линейку войдут четыре модели: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro Fold. 
