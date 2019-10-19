21:58
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Католическая церковь в тренде. Она презентовала умные четки eRosary

Римская католическая церковь провела в Ватикане презентацию устройства под названием eRosary, которое является умными электронными четками. Устройство нацелено на привлечение к религии молодого поколения, которое любит различного рода носимые гаджеты, сообщил портал 3DNews.

Новинка выполнена в форме браслета, который можно использовать не только во время чтения молитвы, но и носить на руке в качестве украшения и фитнес-трекера.

Четки eRosary состоят из десяти бусин черного агата, гематита и креста, в который встроена вся электронная начинка.

Как и традиционные католические четки, новинку можно использовать при чтении молитвы Розария. Но, помимо этого, eRosary способны работать с мобильным приложением Click To Pray (с английского — «Нажмите, чтобы молиться») для iOS и Android, в котором отображается текст молитвы по ходу ее прочтения.

Для активации четок eRosary необходимо перекреститься.

Устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP67. Разработкой и производством новинки занимается компания Acer, которая ранее в этом году выпустила буддистские умные четки.

Купить eRosary можно за 99 евро. Поставляется браслет в упаковке, стилизованной под церковную книгу.
Ссылка:
просмотров: 126
Версия для печати
Материалы по теме
Канадцы показали первый в мире щит-невидимку
Apple создает «умное» кольцо для управления компьютером
Парящие цифры: китайцы сделали необычный проекционный дисплей для авто
«Молодежный» пауэрбанк с беспроводной зарядкой выпустила Xiaomi
Шарф с подогревом и автозатягиванием на шее изобрели китайские инженеры
Появился миниатюрный гаджет, способный заменить компьютерные мышки
Лишенная гаджетов девушка добралась до интернета через холодильник
Из-за хакеров обычные наушники и колонки могут стать очень опасными
Зарядное устройство от Vivo зарядит смартфон за 13 минут
Google представила новые «умные» очки на основе Android
Популярные новости
Термоядерный взрыв на&nbsp;нейтронной звезде снял российский телескоп Термоядерный взрыв на нейтронной звезде снял российский телескоп
Volvo выпустила свой первый электромобиль&nbsp;&mdash; кроссовер XC40 Recharge Volvo выпустила свой первый электромобиль — кроссовер XC40 Recharge
Два десятка древних саркофагов нашли археологи в&nbsp;Египте Два десятка древних саркофагов нашли археологи в Египте
Эксперты выбрали смартфоны с&nbsp;самым лучшим звуком Эксперты выбрали смартфоны с самым лучшим звуком
Бизнес
Как выжить в&nbsp;цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в&nbsp;картинках Как выжить в цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в картинках
С&nbsp;начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom С начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G LTE от MegaCom
Купи iPhone 11&nbsp;и&nbsp;получи год интернета в&nbsp;подарок от&nbsp;компании Beeline! Купи iPhone 11 и получи год интернета в подарок от компании Beeline!
БТА Банк: Сниженные ставки на&nbsp;потребительские кредиты до&nbsp;200 тысяч сомов БТА Банк: Сниженные ставки на потребительские кредиты до 200 тысяч сомов
19 октября, суббота
21:33
Католическая церковь в тренде. Она презентовала умные четки eRosary
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 октября: в некоторых районах ночью заморозки
20:55
В убийстве владельца кафе «Мадина» подозревают двух милиционеров
20:34
Медведь позабавил туристов, когда улыбнулся им и в ответ помахал лапой
20:03
В Караколе просят нанести разметку на пешеходном перекрестке