Католическая церковь в тренде. Она презентовала умные четки eRosary

Римская католическая церковь провела в Ватикане презентацию устройства под названием eRosary, которое является умными электронными четками. Устройство нацелено на привлечение к религии молодого поколения, которое любит различного рода носимые гаджеты, сообщил портал 3DNews.

Новинка выполнена в форме браслета, который можно использовать не только во время чтения молитвы, но и носить на руке в качестве украшения и фитнес-трекера.

Четки eRosary состоят из десяти бусин черного агата, гематита и креста, в который встроена вся электронная начинка.

Как и традиционные католические четки, новинку можно использовать при чтении молитвы Розария. Но, помимо этого, eRosary способны работать с мобильным приложением Click To Pray (с английского — «Нажмите, чтобы молиться») для iOS и Android, в котором отображается текст молитвы по ходу ее прочтения.

Для активации четок eRosary необходимо перекреститься.

Устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP67. Разработкой и производством новинки занимается компания Acer, которая ранее в этом году выпустила буддистские умные четки.

Купить eRosary можно за 99 евро. Поставляется браслет в упаковке, стилизованной под церковную книгу.