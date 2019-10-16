Термоядерный взрыв на нейтронной звезде снял российский телескоп

Российский телескоп на космической обсерватории «Спектр-РГ», выведенной на орбиту в июле, зафиксировал термоядерный взрыв на нейтронной звезде в центре Галактики. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Института космических исследований (ИКИ) РАН.

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«В августе-сентябре телескоп ART-XC наблюдал за центром Галактики. Телескоп снял две нейтронные звезды, которые находятся близко друг к другу, — рассказал собеседник агентства. — Во время наблюдения мы на одной из них обнаружили термоядерный взрыв».

Ранее Роскосмос сообщил, что «Спектр-РГ» прибудет в рабочую точку, находящуюся в 1,5 миллионах километрах от Земли, 21 октября и начнет обзор небесной сферы 3 ноября.

За четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года посвятят точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.