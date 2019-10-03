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Складной смартфон с двумя экранами и другие новинки от корпорации Microsoft

Фото Wired. Складной смартфон с двумя экранами Surface Duo

Корпорация Microsoft представила Surface Duo — складной смартфон с двумя экранами, работающий под управлением операционной системы Android. Также представили новые планшеты, наушники и ноутбуки, пишет портал RG Digital.

1Смартфон Surface Duo

Фото Microsoft. Презентация Surface Duo
Два сенсорных экрана, складывающиеся в корпусе наподобие книги, имеют диагонали 5,6 дюйма, а диагональ «большой» панели в разложенном состоянии составляет 8,3 дюйма. Две части корпуса могут вращаться друг относительно друга на 360 градусов.

Издание Wired рассказало, что Surface Duo работает на процессоре Snapdragon 855. Остальные характеристики, вроде камеры, пока не утвердили. Смартфон Microsoft появится только в конце 2020 года.

2Планшетный компьютер Surface Neo

Новый планшет похож на Duo, но оснащен экранами большего размера — 9 дюймов каждый. Surface Neo совместим с электронным стилусом и может работать со специальной миниатюрной клавиатурой, которая кладется на один из экранов. В разложенном положении экраны образуют большую (но не единую) панель с диагональю 13 дюймов

3Планшетный компьютер «два в одном» Surface Pro X

Он работает на базе Windows 10 и поддерживает работу с чехлом-клавиатурой Type Cover. У него съемный жесткий диск для быстрой замены и поддержку сетей LTE.

The Verge пишет, что производительность Surface Pro X — на уровне консоли Xbox One. Стоимость девайса составит $999, продажи стартуют в ноябре.

4Беспроводные наушники Surface Earbuds

Их поставляют в зарядном чехле, помимо основных функций, поддерживают интеграцию с приложениями Microsoft Office. Например, нажимая на кнопки по бокам, можно перелистывать слайды в PowerPoint. Стоимость наушников $299, время автономной работы — около суток.

5Ноутбуки серии Surface Laptop 3

Доступны в модификациях с экраном 13,5 и 15 дюймов. Оснащены процессорами Intel Ice Lake 10-го поколения с графикой Iris Plus.

В Microsoft заявили, что новинки в три раза быстрее, чем новые Apple MacBook Air. Цены на младшую модель с 13,5-дюймовым экраном начинаются от $999, на старшую 15-дюймовую — от $1 тысячи 199.
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