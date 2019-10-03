Складной смартфон с двумя экранами и другие новинки от корпорации Microsoft

Корпорация Microsoft представила Surface Duo — складной смартфон с двумя экранами, работающий под управлением операционной системы Android. Также представили новые планшеты, наушники и ноутбуки, пишет портал RG Digital.
1Смартфон Surface Duo
Издание Wired рассказало, что Surface Duo работает на процессоре Snapdragon 855. Остальные характеристики, вроде камеры, пока не утвердили. Смартфон Microsoft появится только в конце 2020 года.
2Планшетный компьютер Surface Neo
Новый планшет похож на Duo, но оснащен экранами большего размера —
3Планшетный компьютер «два в одном» Surface Pro X
Он работает на базе Windows 10 и поддерживает работу с чехлом-клавиатурой Type Cover. У него съемный жесткий диск для быстрой замены и поддержку сетей LTE.
The Verge пишет, что производительность Surface Pro X — на уровне консоли Xbox One. Стоимость девайса составит $999, продажи стартуют в ноябре.
4Беспроводные наушники Surface Earbuds
Их поставляют в зарядном чехле, помимо основных функций, поддерживают интеграцию с приложениями Microsoft Office. Например, нажимая на кнопки по бокам, можно перелистывать слайды в PowerPoint. Стоимость наушников $299, время автономной работы — около суток.
5Ноутбуки серии Surface Laptop 3
Доступны в модификациях с экраном 13,5 и
В Microsoft заявили, что новинки в три раза быстрее, чем новые Apple MacBook Air. Цены на младшую модель с 13,5-дюймовым экраном начинаются от $999, на старшую 15-дюймовую — от $1 тысячи 199.