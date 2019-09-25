Почти на $1 миллиард оштрафовали производителя «Мерседесов»

Прокуратура Германии добилась взыскания штрафа с концерна Daimler, который производит «Мерседесы». Сумма немаленькая — почти $1 миллиард, сообщило Reuters.

По данным агентства, Daimler отказался подавать апелляционное заявление на пересмотр дела и согласился выплатить штраф, отметив в отдельном заявлении, что ситуация не сказалась на ранее опубликованном прогнозе прибыли компании.

«В интересах компании своевременно и всесторонне завершить производство дела по административному правонарушению, тем самым закрыв его», — сказал представитель Daimler.

Ранее концерн отказывался от предъявляемых обвинений.

По версии прокуратуры, Daimler халатно отнесся к контролю норм выброса оксида азота и других вредных веществ.

В результате продали 684 тысячи автомобилей моделей Mercedes-Benz C- и E-Class с дизельными моторами, которые не соответствуют нормам ЕС.

В итоге концерну придется выплатить 870 миллионов евро (почти $960 миллионов).