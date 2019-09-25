22:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Почти на $1 миллиард оштрафовали производителя «Мерседесов»

Фото пресс-службы Mercedes-Benz

Прокуратура Германии добилась взыскания штрафа с концерна Daimler, который производит «Мерседесы». Сумма немаленькая — почти $1 миллиард, сообщило Reuters.

По данным агентства, Daimler отказался подавать апелляционное заявление на пересмотр дела и согласился выплатить штраф, отметив в отдельном заявлении, что ситуация не сказалась на ранее опубликованном прогнозе прибыли компании.

«В интересах компании своевременно и всесторонне завершить производство дела по административному правонарушению, тем самым закрыв его», — сказал представитель Daimler.

Ранее концерн отказывался от предъявляемых обвинений.

По версии прокуратуры, Daimler халатно отнесся к контролю норм выброса оксида азота и других вредных веществ.

В результате продали 684 тысячи автомобилей моделей Mercedes-Benz C- и E-Class с дизельными моторами, которые не соответствуют нормам ЕС.

В итоге концерну придется выплатить 870 миллионов евро (почти $960 миллионов).
Ссылка:
просмотров: 114
Версия для печати
Материалы по теме
Как вернуть Бишкеку славу зеленого города. Премьер-министр посадил дерево
Дайверы собрали со дна озера Иссык-Куль 25 мешков мусора
Пластик, пачки от сигарет, алюминиевые банки. Чем «богат» берег Иссык-Куля
Mercedes-Benz представил семейный внедорожник GLB
В селе Сокулук протечку на канализационной трубе устранили
В селе Сокулук экологическая катастрофа местного масштаба, власти не реагируют
Mercedes-Benz показал компактный семиместный кроссовер
Депутаты обвиняют чиновников в губительном отношении к экологии озера Иссык-Куль
В нарушение норм? В микрорайоне «Улан-2» открыли цех по изготовлению брусчатки
В Кыргызстане началась акция по сокращению использования пластика
Популярные новости
Toyota выпустила эксклюзивный автомобиль для нового императора Японии Toyota выпустила эксклюзивный автомобиль для нового императора Японии
В&nbsp;iPhone официально появились кыргызский язык и&nbsp;знак сома В iPhone официально появились кыргызский язык и знак сома
Бюджетный смартфон Galaxy A20s представила компания Samsung Бюджетный смартфон Galaxy A20s представила компания Samsung
Крупнейший в&nbsp;мире аэропорт открыли в&nbsp;Китае Крупнейший в мире аэропорт открыли в Китае
Бизнес
КИТ-2019: &laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; популярное приложение в&nbsp;КР скачали более 500 тысяч раз КИТ-2019: «Мой О!» — популярное приложение в КР скачали более 500 тысяч раз
Beeline Кыргызстан открыл коворкинг в&nbsp;Джалал-Абаде. Что это такое? Beeline Кыргызстан открыл коворкинг в Джалал-Абаде. Что это такое?
12&nbsp;госведомств Кыргызстана раскрыли свою статистику 12 госведомств Кыргызстана раскрыли свою статистику
КИТ-2019. Приложение не&nbsp;панацея, но&nbsp;эффективный помощник в&nbsp;воспитании детей КИТ-2019. Приложение не панацея, но эффективный помощник в воспитании детей