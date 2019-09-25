Instagram получит черный интерфейс ночного режима

Для смартфонов на Android начали тестировать приложение Instagram с ночным режимом и темным интерфейсом. Об этом сообщил портал @hi-tech.

В новой версии Android 10 она включается автоматически, если в настройках смартфона включен ночной режим. В старых версиях Android придется вручную включать темный интерфейс в настройках приложения соцсети.

В темном режиме весь интерфейс социальной сети окрашивается в черный цвет. Это помогает снизить нагрузку на зрение в темноте, потому что белый ночью «бьет» по глазам. Заодно на смартфонах с OLED-дисплеями черный фон помогает экономить заряд аккумулятора.

Пока неизвестно, когда темная тема появится для всех пользователей Instagram. Нет информации и о поддержке iOS.