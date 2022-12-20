Фото Месси с кубком мира стало самым популярным в истории Instagram

Фото Лионеля Месси с чемпионским кубком мира стало самым популярным в истории Instagram. Нападающий сборной Аргентины выложил фотографию после финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Сообщение уже набрало более 57 миллионов лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Публикация обогнала предыдущего обладателя наибольшего количество отметок — фото куриного яйца с подписью «Давайте установим мировой рекорд вместе и получим самый понравившийся пост в инстаграм», размещенное в 2019 году (56,6 миллиона лайков).

Напомним, национальная сборная Аргентины обыграла команду Франции и завоевала золото чемпионата мира по футболу 2022 года.