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Спорт

Фото Месси с кубком мира стало самым популярным в истории Instagram

Фото Лионеля Месси с чемпионским кубком мира стало самым популярным в истории Instagram. Нападающий сборной Аргентины выложил фотографию после финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Сообщение уже набрало более 57 миллионов лайков.

Публикация обогнала предыдущего обладателя наибольшего количество отметок — фото куриного яйца с подписью «Давайте установим мировой рекорд вместе и получим самый понравившийся пост в инстаграм», размещенное в 2019 году (56,6 миллиона лайков).

Напомним, национальная сборная Аргентины обыграла команду Франции и завоевала золото чемпионата мира по футболу 2022 года.
Ссылка: https://24.kg/sport/253954/
просмотров: 4275
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