В Турции заблокировали доступ к Instagram

Доступ к Instagram заблокирован в Турции по решению Совета по технологиям и коммуникациям. Об этом сообщил ТАСС.

Причины и продолжительность блокировки на сайте ведомства не называются.

Соцсеть недоступна с утра пятницы ни с мобильных устройств, ни с компьютеров.

В СМИ высказывают предположения, что такое решение принято в связи с блокировкой в Instagram соболезнований в связи с убийством в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Это решение осудил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.