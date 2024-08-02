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Техноблог

В Турции заблокировали доступ к Instagram

Доступ к Instagram заблокирован в Турции по решению Совета по технологиям и коммуникациям. Об этом сообщил ТАСС.

Причины и продолжительность блокировки на сайте ведомства не называются.

Соцсеть недоступна с утра пятницы ни с мобильных устройств, ни с компьютеров.

В СМИ высказывают предположения, что такое решение принято в связи с блокировкой в Instagram соболезнований в связи с убийством в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Это решение осудил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/300884/
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