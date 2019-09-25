Впечатляющим трюкам научили робота Boston Dynamics

Компания Boston Dynamics опубликовала новый ролик с демонстрацией возможностей человекоподобного робота Atlas, который делает гимнастические упражнения. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Atlas выполнил несколько простых заданий: стойку на руках, прыжок с оборотом на 360 градусов и прыжок с поднятием ног в разные стороны. Робот делал все упражнения в общей последовательности.

Boston Dynamics в описании видео пишут, что для плавного перехода Atlas от одного элемента к другому они использовали прогнозирующий контроллер. С его помощью машина отслеживает свои движения. По словам инженеров, новый алгоритм действий работает на 80 процентов эффективнее предыдущих. Однако это все еще не исключает ошибок в работе «Атласа».