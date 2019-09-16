Стартовали продажи первых «умных» очков EyeWear от компании Huawei

В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Уникальной особенностью данных очков является возможность вести беседу, используя сопряженный смартфон, что исключает необходимость носить с собой наушники. Последние полностью заменяются благодаря встроенным динамикам, составляющим вместе единую стереосистему.

Конструкция устройства не предусматривает каких-либо кнопок или камеры, для ответа на входящий звонок необходимо нажать на дужку. Качество связи обеспечивается специальной технологией шумоподавления AI Bluetooth. Антенна встроена в корпус гаджета, там же находятся зарядный модуль, процессор, аккумулятор и два микрофона. Постукивание по дужке активирует голосового помощника, контролирующего рабочий процесс.

Корпус изделия выполнен водостойким и пыленепроницаемым со степенью защиты IP67. Батареи хватает на 20 часов в режиме ожидания, при активных разговорах аппарат работает 2,5 часа. Стоимость «умных» очков от Huawei и Gentle Monster составляет $282.