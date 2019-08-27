Instagram запустит собственный мессенджер

Instagram под руководством Facebook продолжает эксперименты. Соцсеть тестирует новое приложение для обмена сообщениями между пользователями, сообщило издание The Verge.

По его данным, новый мессенджер называется Threads и будет работать в отдельном приложении. Сервис напрямую связан с Instagram, чтобы его пользователи могли общаться друг с другом, делиться фотографиями и видео.

В новом мессенджере будут и необычные функции. Пользователи смогут делиться своим местоположением на карте, скоростью передвижения и уровнем заряда аккумулятора. Это позволит собеседнику знать, что ваш телефон скоро разрядится.

Фото The Verge. Примерно так выглядит интерфейс мессенджера

Месседжер Threads будет работать с «близкими друзьями» из Instagram и станет новой альтернативой Snapchat. Так соцсеть пытается повысить вовлеченность пользователей в свои сервисы. Но пока нет информации, когда Facebook откроет мессенджер для всех.