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Техноблог

Instagram запустит собственный мессенджер

Фото The Verge. Логотип мессенджера

Instagram под руководством Facebook продолжает эксперименты. Соцсеть тестирует новое приложение для обмена сообщениями между пользователями, сообщило издание The Verge.

По его данным, новый мессенджер называется Threads и будет работать в отдельном приложении. Сервис напрямую связан с Instagram, чтобы его пользователи могли общаться друг с другом, делиться фотографиями и видео.

В новом мессенджере будут и необычные функции. Пользователи смогут делиться своим местоположением на карте, скоростью передвижения и уровнем заряда аккумулятора. Это позволит собеседнику знать, что ваш телефон скоро разрядится.

Фото The Verge. Примерно так выглядит интерфейс мессенджера

Месседжер Threads будет работать с «близкими друзьями» из Instagram и станет новой альтернативой Snapchat. Так соцсеть пытается повысить вовлеченность пользователей в свои сервисы. Но пока нет информации, когда Facebook откроет мессенджер для всех.
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