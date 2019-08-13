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Техноблог

Samsung выпустила бюджетный Galaxy A10s с большим экраном и выносливой батареей

Фото Sudhanshu Ambhore. Samsung Galaxy A10s

Компания Samsung анонсировала новый бюджетный смартфон, который стал улучшенной версией выпущенного весной 2019 года Galaxy A10. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Samsung Galaxy A10s получил 6,2-дюймовый дисплей Infinity-V с разрешением HD+. О процессоре компания не уточняет, но, возможно, внутри стоит чип MediaTek Helio P22.

У смартфона 2 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти с поддержкой microSD до 512 гигабайта. Емкость аккумулятора составляет 4 тысячи мАч.

Фото Samsung. Samsung Galaxy A10s
Новинка работает под управлением Android 9.0 Pie. Для разблокировки можно использовать сканер отпечатков пальцев и распознавание лиц.

Сзади установлены две камеры: основная на 13 мегапикселей и для измерения глубины изображения на 2 мегапикселя. Разрешение сенсора фронтальной камеры составляет 8 мегапикселей.

Фото из интернета. Samsung Galaxy A10s

Компания пока не уточнила, когда и где начнет продажи устройства и по какой цене. Ранее SamMobile сообщал, что возможная цена Galaxy A10s — около $130.
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