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Техноблог

Apple заплатит $1 миллион тому, кто сможет взломать iPhone

Apple заплатит $1 миллион за выявление уязвимостей в iPhone, сообщает компания.

Американская фирма готова предложить специалистам в области кибербезопасности рекордную награду за обнаружение уязвимостей в системе безопасности iPhone. Тем, кто сумеет найти в системе брешь, она готова выплатить до $1 миллиона.

Это вознаграждение станет самым большим в истории. Ранее компания, предлагая хакерам и другим специалистам выявлять уязвимости в ее системах и уведомлять об этом, никогда не предлагала таких больших денег. 

Кстати, Apple ранее никогда не предлагала сторонним специалистам получить вознаграждение за поиск проблемных мест в системах безопасности ее устройств. Решение этой задачи доверялось только специально нанятым исследователям и экспертам по безопасности.

Однако на днях в рамках ежегодной конференции по безопасности в Лас-Вегасе представители компании выступили с заявлением о том, что Apple полностью открыта для сотрудничества с экспертами и готова предложить высокое вознаграждение за значимые выводы и предложения в сфере цифровой безопасности, особенно это касается ее смартфонов.
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