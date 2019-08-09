Чужие сообщения WhatsApp научились менять хакеры

Исследователи Check Point Research обнаружили серьезные уязвимости в мессенджере WhatsApp, которые позволяют хакерам править сообщения в личных и групповых чатах пользователей и таким образом распространять ложную информацию. Об этом сообщается в блоге израильской компании Check Point Research.

Специалисты по кибербезопасности выяснили, что злоумышленники могут использовать функцию «цитирование» в групповых чатах, чтобы изменить отправителя сообщения, даже если человек не состоит в группе.

Кроме того, хакеры в состоянии изменить текст чьего-либо сообщения незаметно для автора.

В компании отметили, что предупредили WhatsApp о лазейках для хакеров еще в конце прошлого года, однако они до сих пор не исправлены.

Сервис на данный момент исправил только одну из уязвимостей, которая позволяла замаскировать сообщение в группе, доступное всем, под личное. В этом случае собеседник думает, что разговор один на один, но его ответ в итоге видят и другие участники чата.