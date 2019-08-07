LG выпустит осенью смартфон с тремя экранами. Официальный видеоролик с приглашением на презентацию в Германии, где новый смартфон покажут в ходе выставки IFA-2019, появился в Сети.

Судя по кадрам, можно увидеть, что смартфон будет оснащен маленьким внешним дисплеем, где расположат дату и время. При раскрытии телефона, который внешне оформлен как книга, появляются еще два полноценных экрана.

Панель размером 6,2 дюйма по диагонали и разрешением 2160 × 1080 точек выполнена по технологии OLED. Дополнительный дисплей станет хорошим помощником для игр или фотографирования.