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Техноблог

Очень стильные. Samsung представила «умные» часы Galaxy Watch Active 2

Компания Samsung представила «умные» часы Galaxy Watch Active 2.

Galaxy Watch Active 2 предлагаются в двух размерах с диаметром циферблата 44 и 40 миллиметров. Также предусмотрены два варианта отделки корпуса — алюминий с ремешком из фторэластомера и сталь с кожаным ремешком.

Часы получили цифровой безель. Сенсорная рамка теперь поворачивается в обе стороны, упрощая поиск и запуск нужных приложений.

Galaxy Watch Active 2 позволяет отслеживать более 39 типов тренировок, 7 из которых активируются автоматически, в том числе бег, ходьба, езда на велосипеде, плавание, гребля, эллиптический тренажер и динамические тренировки.

С обновленной функцией Running Coach пользователь может определять скорость бега в режиме реального времени и выбирать любую из семи различных программ для занятия. На тыльной стороне Galaxy Watch Active2 установлены обновленные датчики. По словам производителя, они способны считывать данные еще быстрее. Также предусмотрены улучшенные алгоритмы анализа сна.

Младшая версия получила экран AMOLED диаметром 1,2 дюйма, а старшая — 1,4 дюйма. Разрешение составит 360×360 пикселей. В основу ляжет однокристальная система Samsung Exynos 9110. Версия с модемом LTE получит 1,5 ГБ оперативной памяти. А версия только с Bluetooth 5.0 — 768 МБ ОЗУ. В обеих моделях имеется 4 ГБ флэш-памяти. Поддерживается NFC. В списке характеристик заявлены датчик сердечного ритма (с восемью фотодиодами), электрокардиограмма (ЭКГ), акселерометр (предел измерения — 32 g), гироскоп, барометр, датчик освещенности. В самом пресс-релизе компания не упоминает о функции электрокардиограммы, как ожидается, она будет активирована позднее.

Цена на модель 44 миллиметра только с Bluetooth составила 319 евро за алюминиевый вариант, а на стальной — 419 евро. 40-миллиметровая модель стоит от 299 евро за алюминиевую версию и 399 евро за стальную. Модель с поддержкой LTE стоит 449 или 469 евро в зависимости от размера. Доступна только стальная вариация.
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