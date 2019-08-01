Первым планшетом со сканером отпечатков в экране стал Samsung Galaxy Tab S6

Новый флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S6 представили официально. Об этом сообщил портал @hi-tech.

По его данным, планшет получил 10,5-дюймовый дисплей — фирменную AMOLED-матрица с разрешением 2K. Впервые в экран Samsung встроила сканер отпечатков пальцев, до этого такие решения были только в смартфонах. В Tab S6 поставили ультразвуковой сканер из флагманских моделей Galaxy S10.

Дизайн Tab S6 можно назвать классическим — сзади металлическая крышка, а спереди маленькие симметричные рамки. По периметру корпуса четыре динамика, которые создали совместно с компанией AKG.

Фото @hi-tech. Tab S6 с фирменным стилусом S Pen и чехлом-клавиатурой

Планшет стал тоньше стилуса, поэтому теперь он крепится к задней крышке на магнитах, а не размещается в корпусе.

Карандаш S Pen теперь работает по Bluetooth, как в Galaxy Note9. Его можно использовать не только для рукописных записей и набросков, но и как пульт управления. Для этого на корпусе стилуса есть кнопка — она может переключать музыку, слайды на презентации, перелистывать фотографии и многое другое. В стилусе появился небольшой аккумулятор, который заряжается от планшета без проводов.

Samsung установила в планшет две основные камеры — обычный модуль на 13 мегапикселей и широкоугольный на 5 мегапикселей. Фронтальная камера получила сенсор на 8 мегапикселей.

Работает планшет на новом процессоре Snapdragon 855 с 6 гигабайтами оперативной памяти в базовой комплектации. Постоянной памяти стоит 128 гигабайт, есть слот для карты microSD до 512 гигабайт. Планшет получил аккумулятор на 7 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт.

На планшете можно включить привычный интерфейс для компьютера с полноценным рабочим столом, многооконностью и другими возможностями. Для этого дополнительно продают специальный чехол-подставку с физической клавиатурой.

В продажу планшет поступит в сентябре по цене около 54-55 тысяч сомов. Будет продаваться и версия с LTE — от 60 тысяч сомов. Предзаказ на планшет откроют 23 августа.