00:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Первым планшетом со сканером отпечатков в экране стал Samsung Galaxy Tab S6

Фото CNet. Планшет Samsung Galaxy Tab S6

Новый флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S6 представили официально. Об этом сообщил портал @hi-tech.

По его данным, планшет получил 10,5-дюймовый дисплей — фирменную AMOLED-матрица с разрешением 2K. Впервые в экран Samsung встроила сканер отпечатков пальцев, до этого такие решения были только в смартфонах. В Tab S6 поставили ультразвуковой сканер из флагманских моделей Galaxy S10.

Дизайн Tab S6 можно назвать классическим — сзади металлическая крышка, а спереди маленькие симметричные рамки. По периметру корпуса четыре динамика, которые создали совместно с компанией AKG.

Фото @hi-tech. Tab S6 с фирменным стилусом S Pen и чехлом-клавиатурой
Планшет стал тоньше стилуса, поэтому теперь он крепится к задней крышке на магнитах, а не размещается в корпусе.

Карандаш S Pen теперь работает по Bluetooth, как в Galaxy Note9. Его можно использовать не только для рукописных записей и набросков, но и как пульт управления. Для этого на корпусе стилуса есть кнопка — она может переключать музыку, слайды на презентации, перелистывать фотографии и многое другое. В стилусе появился небольшой аккумулятор, который заряжается от планшета без проводов.

Samsung установила в планшет две основные камеры — обычный модуль на 13 мегапикселей и широкоугольный на 5 мегапикселей. Фронтальная камера получила сенсор на 8 мегапикселей.

Работает планшет на новом процессоре Snapdragon 855 с 6 гигабайтами оперативной памяти в базовой комплектации. Постоянной памяти стоит 128 гигабайт, есть слот для карты microSD до 512 гигабайт. Планшет получил аккумулятор на 7 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт.

На планшете можно включить привычный интерфейс для компьютера с полноценным рабочим столом, многооконностью и другими возможностями. Для этого дополнительно продают специальный чехол-подставку с физической клавиатурой.

В продажу планшет поступит в сентябре по цене около 54-55 тысяч сомов. Будет продаваться и версия с LTE — от 60 тысяч сомов. Предзаказ на планшет откроют 23 августа.
Ссылка:
просмотров: 119
Версия для печати
Материалы по теме
Складной планшет Surface с двумя экранами выпустит Microsoft
Новый планшет Samsung Galaxy View 2 впервые показали на рендерах и видео
Самое мощное мобильное устройство из всех существующих определили эксперты
Samsung выпустит планшет с гигантским экраном
Фиксация нарушений ПДД с помощью программного обеспечения начнется весной
Иссык-Кульской больнице потребовалось 60 планшетов
«Какая лажа — заполнять протоколы на капоте машины». Сапар Исаков возмущен
На ЭКСПО в Астане из корейского павильона украли планшеты
Правительству Кыргызстана срочно понадобились планшеты на 1 миллион сомов
Apple представила новую модель iPad Pro и добавила в планшет функции ноутбука
Популярные новости
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport представили официально Обновленный Mitsubishi Pajero Sport представили официально
Мощный игровой смартфон Xiaomi Black Shark&nbsp;2 Pro представили официально Мощный игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro представили официально
iPhone взорвался во&nbsp;время ремонта в&nbsp;мастерской iPhone взорвался во время ремонта в мастерской
Гибкому смартфону Huawei Mate X&nbsp;улучшают прочность и&nbsp;готовят его к&nbsp;продажам Гибкому смартфону Huawei Mate X улучшают прочность и готовят его к продажам
Бизнес
Акция &laquo;Навстречу бизнесу&raquo;: выгодные тарифы по&nbsp;SWIFT-переводам от&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; Акция «Навстречу бизнесу»: выгодные тарифы по SWIFT-переводам от «Росинбанка»
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае от&nbsp;Мобильного оператора О!: 1&nbsp;Мб всего 1&nbsp;сом! Интернет-роуминг в Китае от Мобильного оператора О!: 1 Мб всего 1 сом!
200&nbsp;ГБ на&nbsp;Instagram всего за&nbsp;15&nbsp;сомов в&nbsp;неделю 200 ГБ на Instagram всего за 15 сомов в неделю
Обзор линейки смартфонов HONOR Обзор линейки смартфонов HONOR