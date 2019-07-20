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Техноблог

В сети появились первые снимки планшета Samsung Galaxy Tab S6

В сети появились первые снимки планшета Samsung Galaxy Tab S6. В ближайшее время гаджет должны презентовать широкой общественности.

Пока разработчики не называют официальной даты выхода новинки, однако эксперты уверены, что устройство презентуют в ближайшее время.

Планшет Samsung Galaxy Tab S6 имеет 10,5-дюймовый дисплей с высоким разрешением. За производительность устройства отвечает мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 855 с 6 Гб оперативной памяти. Размер встроенной памяти составляет 128 Гб.

Гаджет имеет две камеры. Основная получила сдвоенный объектив на 13+5 мегапикселей. У фронтальной камеры есть модуль на 8 мегапикселей. В комплекте с планшетом будет продаваться фирменный стилус.
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