Китайский клон iPhone XI показали на фото. Недавно в Сети появилась информация о том, что скоро в КНР появится клон iPhone XI, работающий под управлением Android с оболочкой в стиле iOS.

Фото из интернета. Клон iPhone XI (слева) и макет iPhone XI (справа)

Такое происходит каждый год, потому что китайские производители имеют доступ к чертежам новых смартфонов Apple. Сегодня в Twitter появилось фото, на котором изображены актуальные флагманы Samsung и Huawei, а также iPhone XI.

Пока сведения о технических особенностях модели отсутствуют. Американские производители никак не комментируют распространяющуюся информацию о тройной камере или разъеме USB Type-C.

Помимо прочего, снимок позволяет взглянуть на дизайн смартфона Apple по сравнению с другими флагманами. Официальная презентация iPhone XI должна состояться в сентябре 2019-го.