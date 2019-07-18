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Техноблог

Китайский клон iPhone XI показали на фото

Китайский клон iPhone XI показали на фото. Недавно в Сети появилась информация о том, что скоро в КНР появится клон iPhone XI, работающий под управлением Android с оболочкой в стиле iOS.

из интернета
Фото из интернета. Клон iPhone XI (слева) и макет iPhone XI (справа)

Такое происходит каждый год, потому что китайские производители имеют доступ к чертежам новых смартфонов Apple. Сегодня в Twitter появилось фото, на котором изображены актуальные флагманы Samsung и Huawei, а также iPhone XI.

Пока сведения о технических особенностях модели отсутствуют. Американские производители никак не комментируют распространяющуюся информацию о тройной камере или разъеме USB Type-C.  

Помимо прочего, снимок позволяет взглянуть на дизайн смартфона Apple по сравнению с другими флагманами. Официальная презентация iPhone XI должна состояться в сентябре 2019-го.
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