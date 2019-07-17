Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки. Помимо этого, устройство оснащается GPS-модулем, а также чипом NFC для бесконтактных платежей. Стоимость новинки стартует с отметки $116.

Фото из интернета. Huami Amazfit GTR

Накануне компания Huami официально представила «умные» часы Amazfit GTR в двух вариантах размеров экрана — 42 и 47 миллиметров (1,2 и 1,39 дюйма), а также специальные версии устройств Iron Man Edition и Special Edition.

Смарт-часы диаметром 47 миллиметров будут предложены покупателям из нержавеющей стали, алюминиевого или титанового сплава, а версия Iron Man Edition представляет собой устройство с красным кожаным ремешком, черным матовым циферблатом и золотистым корпусом из нержавейки.