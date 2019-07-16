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Техноблог

Любой Instagram можно взломать за десять минут. Исследования хакера

Исследователь в сфере кибербезопасности Лаксман Мутийя (Laxman Muthiyah) нашел в Instagram уязвимость, позволившую ему получить доступ к любому аккаунту в соцсети за десять минут. Об этом он написал в своем блоге Zero Hack.

Блогер воспользовался несовершенством системы восстановления пароля. При его смене пользователю на смартфон или на электронную почту обычно отправляется цифровой код с целью удостовериться, что смену пароля производит именно он.

Эксперт предположил, что если отправить один миллион кодов, можно в итоге угадать верный. Однако когда хакер попробовал претворить свой план в жизнь, он столкнулся с тем, что Instagram ограничивает количество возможных запросов.

Мутийя смог преодолеть ограничения соцсети, воспользовавшись тысячей IP-адресов для отправки кодов. С помощью них он отправил более 200 тысяч запросов за десять минут — время, за которое истекает срок действия отправленного пользователю кода.

Хакер вычислил, что для взлома любого аккаунта в Instagram понадобится пять тысяч IP-адресов, с которых должен быть отправлен один миллион запросов. По его словам, ресурсы для такой атаки возможно приобрести за сравнительно небольшую сумму — $150.

Специалист предупредил компанию Facebook, владеющую Instagram, о найденной им уязвимости. Facebook прислал хакеру ответное письмо, в котором сообщил о том, что исправил уязвимость и наградил специалиста суммой в размере $30 тысяч.
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