Редкий морской монстр попал на видео

Американские исследователи, проводившие подводную съемку в Мексиканском заливе, поймали в кадр таинственное морское чудовище — архитеутиса. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Необычное существо сняли специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований. Они проводили исследовательские работы в Мексиканском заливе Атлантического океана, на глубине около 750 метров . Для съемки использовалось устройство под названием «Медуза», имитирующее медузу и не отпугивающее подводных жителей.

В какой-то момент к камере подплыло существо, которое ученые просто не ожидали увидеть. Это был архитеутис, или гигантский кальмар. На кадрах видео хорошо видно, как огромный моллюск подплывает к камере и исследует ее своими щупальцами. По словам ученых, обнаружив, что «Медуза» вовсе не пища, кальмар не испугался, а скорее удивился.