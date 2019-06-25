Редкий морской монстр попал на видео

Американские исследователи, проводившие подводную съемку в Мексиканском заливе, поймали в кадр таинственное морское чудовище — архитеутиса. Об этом сообщил портал @hi-tech.
Необычное существо сняли специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований. Они проводили исследовательские работы в Мексиканском заливе Атлантического океана, на глубине около
В какой-то момент к камере подплыло существо, которое ученые просто не ожидали увидеть. Это был архитеутис, или гигантский кальмар. На кадрах видео хорошо видно, как огромный моллюск подплывает к камере и исследует ее своими щупальцами. По словам ученых, обнаружив, что «Медуза» вовсе не пища, кальмар не испугался, а скорее удивился.
По оценкам морских биологов, это далеко не самый крупный образец. Длина кальмара, который попал на видео, была около