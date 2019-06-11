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Техноблог

Mercedes-Benz представил семейный внедорожник GLB

Компания Mercedes-Benz представила новый семейный внедорожник GLB. Об этом пишет издание «За рулем».

Новый Mercedes-Benz GLB получил три ряда сидений для семи пассажиров. Дополнительный третий ряд рассчитан на двух пассажиров и оборудован подстаканниками, а также USB-портами для телефонов и прочих гаджетов.

Он также оборудован боковыми подушками безопасности и креплениями для детских кресел. К сожалению, пространства на третьем ряду не так много: не хватает места для голов и ног взрослых пассажиров, но детям там вполне комфортно.

Пятиместный вариант нового GLB более вместителен. При сложенных задних сиденьях объем багажника достигает 1 756 литров. Пассажиры второго ряда имеют возможность устроиться удобнее, двигая кресла вперед или назад. При этом пространство для их ног может составлять до 96,5 сантиметра.

Панель приборов — это 7-дюймовый экран, справа от которого расположен 7-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В стандартную комплектацию входит система MBUX с возможностью голосового управления, а также многочисленные системы помощи водителю и камера заднего вида.

На презентации представлен GLB с 4-цилиндровым 2-литровым турбированным двигателем мощностью 224 лошадиных силы. С ним автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 6,9 секунды при наличии системы полного привода.

Продавать Mercedes—Benz GLB начнут в конце 2019 года, стоимость объявят позже.
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