Mercedes-Benz представил семейный внедорожник GLB

Компания Mercedes-Benz представила новый семейный внедорожник GLB. Об этом пишет издание «За рулем».

Новый Mercedes-Benz GLB получил три ряда сидений для семи пассажиров. Дополнительный третий ряд рассчитан на двух пассажиров и оборудован подстаканниками, а также USB-портами для телефонов и прочих гаджетов.

Он также оборудован боковыми подушками безопасности и креплениями для детских кресел. К сожалению, пространства на третьем ряду не так много: не хватает места для голов и ног взрослых пассажиров, но детям там вполне комфортно.

1 756 литров

96,5 сантиметра

Пятиместный вариант нового GLB более вместителен. При сложенных задних сиденьях объем багажника достигает. Пассажиры второго ряда имеют возможность устроиться удобнее, двигая кресла вперед или назад. При этом пространство для их ног может составлять до

Панель приборов — это 7-дюймовый экран, справа от которого расположен 7-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В стандартную комплектацию входит система MBUX с возможностью голосового управления, а также многочисленные системы помощи водителю и камера заднего вида.

На презентации представлен GLB с 4-цилиндровым 2-литровым турбированным двигателем мощностью 224 лошадиных силы. С ним автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 6,9 секунды при наличии системы полного привода.

Продавать Mercedes—Benz GLB начнут в конце 2019 года, стоимость объявят позже.