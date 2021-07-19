Электрический Mercedes-Benz G-Class дебютирует в сентябре 2021 года

Прототип электрического Mercedes-Benz G-Class дебютирует на Мюнхенском автосалоне IAA в сентябре 2021 года. Об этом сообщает портал Mbpassionblog со ссылкой на собственные источники.

Фото Mercedes-Benz

В отличие от флагманского EQS и электроседана, EQE электрический «Гелендваген» будет не новой, а адаптированной моделью, которая сохранит узнаваемую внешность и при этом получит «батарейную» силовую установку.

Никаких характеристик электрического G-Class пока нет, но, скорее всего, его оснастят двумя моторами (по одному на каждой оси), а их питание обеспечит крупный блок аккумуляторов емкостью 108 киловатт-часов с запасом хода около 500 километров.

Серийный «электроГелик» появится в 2022 или 2023 году. Во всяком случае, имена для него — EQG 560 и EQG 580 — в Европе уже запатентованы.