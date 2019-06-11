22:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Американские ученые выяснили, почему организм перестает бороться со старением

Фото © РИА Новости/Михаил Воскресенский. Генетическое исследование. Архивное фото

Ключевые генетические программы, которые способствуют долголетию, работают не дольше среднего возраста. К такому выводу пришли ученые из Университета Майами (США).

Как отмечает портал EurekAlert!, авторы работы изучили активность ответственных за противостояние старению генов в образцах тканей, предоставленных людьми разных возрастных категорий. Анализ показал, что антивозрастные системы человека перестают работать к 50-60 годам.

Проблема, говорится в исследовании, кроется в белке, который называется «мишень рампицина млекопитающих». Он отвечает за многие ключевые клеточные процессы, включая рост и деление клеток.

Как утверждают ученые, система регуляции программ старения у людей гораздо выше, чем у многих других видов. Так произошло в результате эволюции: организм должен был научиться обеспечивать человеку долгую жизнь. Но не настолько долгую, какой люди достигли к настоящему времени.

Ранее стало известно, что эксперименты на червях-нематодах помогли российским и американским молекулярным биологам и математикам доказать: процессом старения управляет некая генетическая программа. В ее работу можно будет вмешаться при помощи лекарств, отметило РИА Новости.
Ссылка:
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
Уникальный материал, который останавливает пулю не хуже стали, создали в США
Американцы высыпали в пруд 96 миллионов черных мячей. Но не ради развлечения
Странное существо обнаружили в самой глубокой части Индийского океана
Колонны и медузы: необычный природный феномен в небе над США
NASA устроило в Норвегии «атаку инопланетян»
На дне океана обнаружили невероятные «зеркальные бассейны»
Британский ученый создал алкоголь, который не вызывает похмелья
В Сингапуре создали искусственную кожу, которая может восстанавливаться
Ученые создали душ, которому не страшны отключения воды
Ученые нашли причину детского лейкоза — это связано с чистотой дома
Популярные новости
Google: Отключение Huawei от&nbsp;Android создаст серьезные проблемы для безопасности Google: Отключение Huawei от Android создаст серьезные проблемы для безопасности
Около 440 миллионов пользователей скачали зараженные приложения в&nbsp;Google Play Около 440 миллионов пользователей скачали зараженные приложения в Google Play
Уникальный материал, который останавливает пулю не&nbsp;хуже стали, создали в&nbsp;США Уникальный материал, который останавливает пулю не хуже стали, создали в США
Секретный самолет готовится к&nbsp;первому полету в&nbsp;США Секретный самолет готовится к первому полету в США
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; просит пассажиров заблаговременно приезжать в&nbsp;аэропорт ОАО «МАМ» просит пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт
Ловите момент. Как прошло первое масштабное бизнес-событие в&nbsp;Бишкеке Ловите момент. Как прошло первое масштабное бизнес-событие в Бишкеке
Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; готов к&nbsp;приему гостей ШОС Международный аэропорт «Манас» готов к приему гостей ШОС
Смартфоны Samsung Galaxy A&nbsp;в&nbsp;кредит на&nbsp;выгодных условиях в&nbsp;MegaStore Смартфоны Samsung Galaxy A в кредит на выгодных условиях в MegaStore