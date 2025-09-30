Жизнь после 65. Население Кыргызстана находится на пороге старости

В Кыргызстане устойчиво растет число пенсионеров. На начало 2025 года в стране проживало более 407 тысяч граждан от 65 лет и выше, или 5,7 процента от общего населения. Об этом на круглом столе ко Дню пожилых людей сообщила заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева. Она также отметила: «Наше население находится на пороге старости, к 2030-му прогнозируется доля пожилых людей до 7 процентов».

Демографический феномен на рубеже XX-XXI веков — глобальное увеличение продолжительности жизни населения и, как следствие, рост доли пожилых людей — произошел во всем мире. Беспрецедентный демографический сдвиг сегодня ставит новые вызовы перед системой здравоохранения.

По данным Минздрава, средняя продолжительность жизни в КР составляет 71,6-71,9 года.

Для сравнения, на первом месте находится Сингапур с показателем 86,4; на втором — Япония (84,8); далее КНР — 83,61 года. Самая низкая продолжительность жизни в Афганистане — 53,6 года.

Что касается долгожителей, то их в нашей республике не так и много — всего 300 человек старше 100 лет, тогда как в Японии их около 80 тысяч.

В каждом регионе своя болезнь

С возрастом сердечно-сосудистые заболевания развиваются в геометрической прогрессии. В Кыргызстане их называют причиной смертности номер 1 — 51,6 процента от общего числа. Ежегодно от ССЗ погибает до 17 тысяч человек.

По словам доктора медицинских наук, профессора Кыргызского медицинского института подготовки и переподготовки кадров Гульмиры Баитовой, смертность от инфаркта и инсульта чаще всего происходит в Таласской и Чуйской областях. Население Нарынской области больше страдает от заболеваний органов дыхания. Бишкек лидирует по смертности от новообразований и онкологии.

Как жить, чтобы не умереть?

Начальник управления по подготовке решений в отношении лиц с инвалидностью и пожилых граждан Министерства труда, социального обеспечения и миграции Назгуль Чолумова отметила, что здоровье и благополучие граждан старшего поколения — одна из ключевых задач социальной политики нашего государства. С увеличением числа людей 65 лет возрастает нагрузка как на экономику, так и на все секторы нашей жизни.

Она добавила, что с помощью неправительственных организаций разработали программу активного долголетия, которую планируется принять в этом году.

«Несмотря на то что программу еще не приняли, госорганы уже приступили к ее воплощению. Для укрепления и сохранения здоровья, повышения качества жизни старшего поколения, активного участия в жизни общества необходим широкий комплексный подход с участием различных секторов (соцзащита, здравоохранение, местные органы власти и общественные организации). Помимо этого, мы должны оказывать качественную медико-социальную помощь населению старшего возраста», — рассказала Назгуль Чолумова.

Опыт Страны восходящего солнца

Международный консультант из Японии г-жа Кейко Нагай рассказала, что треть населения их страны составляют люди в возрасте 65 лет и выше. Следовательно, увеличивается и продолжительность времени ухода медперсонала за пожилым человеком. В связи с этим на государство ложится очень много расходов на медицину и сферу по уходу.

В Японии катастрофически снижается рождаемость. На одного пожилого приходится два трудоспособных человека, сокращается трудовой потенциал. Молодые люди не спешат создавать семью, предпочитая работать. Поэтому среднее число детей в семье составляет один-два ребенка.

Правительство страны приняло стратегию, чтобы в пожилом возрасте люди были более активными. Их врачи вывели три составляющие долголетия: еда, спорт, сон. Четвертым немаловажным фактором японские доктора называют значимость пожилого человека для социума.

«Мы даем людям в возрасте возможность участия в социальных проектах и так повышаем их активность, — рассказала Кейко Нагай. — Государство приняло национальную программу здравоохранения «Здоровая Япония 21». На ее основе проводят различные мероприятия по борьбе с заболеваниями и популяризации здорового образа жизни. В 2023 году принят закон об увеличении трудоспособного возраста».

В разных городах Японии проходят мероприятия по стимулированию активности среди пожилых людей. Например, оборудуют места для отдыха пенсионеров. Власти страны разрабатывают мобильные приложения для людей пожилого возраста, чтобы они не скучали. Популярным развлечением является мобильная интернет-игра «Поймай покемона». Ее смысл в том, что человек находится в постоянном движении и перемещается по разным районам города в поисках мультяшек.

Еще одним новшеством стало мобильное приложение с подсчетом шагов пенсионера. Они преобразуются в баллы, которые можно обменять на различные услуги и подарки. Приложение позволяет создавать совместные группы, чтобы пенсионеры не оставались одинокими. А медики благодаря приложению получают информацию о состоянии здоровья пожилого человека.

Чтобы пенсионеры как можно реже находились дома, их просят организовывать для начальных классов открытые уроки и кружки, что налаживает коммуникации между поколениями.

Кейко Нагай рассказала о печальном прогнозе на будущее для своей страны: «В Японии с каждым годом становится все больше одиноких пожилых людей. Есть вероятность, что через тысячу лет население может и вовсе исчезнуть. Согласно нашей статистике, каждая вторая женщина от 60 лет является вдовой. Женщин этого возраста в два раза больше, чем мужчин».

Уроки долголетия от Асии

Асие Бекболотовой 85 лет. Несмотря на солидный возраст, она ведет курсы долголетия, ходит в кинотеатр и терпеть не может сидеть дома. Вся ее жизнь связана с хореографией, что видно по грациозной осанке. Асия окончила Кемеровский институт искусств, преподавала хореографию, затем была директором дома культуры, параллельно работала в хореографической студии.

Главной проблемой старения людей она называет сидячий образ жизни.

«Как только человек начинает мало двигаться, тут же появляются разные болячки. Много сидеть нельзя! Через время надо вставать и делать упражнения», — советует пенсионерка.

Утро Асии Бекболотовой начинается со стакана чая, кусочка хлеба и половинки банана. В обед она может позволить себе полноценный рацион, главное — не наедаться вдоволь. А ужинать предпочитает до 20.00 и обязательно со стаканом кефира. Еще одним секретом называет радость и наслаждение каждым моментом, какие бы сюрпризы жизнь не преподносила.