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Техноблог

Уникальный материал, который останавливает пулю не хуже стали, создали в США

Фото Университет Северной Каролины/Science $#097;lert

Необычная «металлическая пена», созданная учеными из Университета Северной Каролины, выдерживает попадание пуль калибра 12,7×99 миллиметра. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Американские ученые разрабатывали материал под названием CMF (Composite Metal Foam, «композитная металлическая пена») 15 лет. Результатом работы стал ячеистый композитный материал из алюминия и стали, полный круглых полостей.

CMF вполне может заменить традиционную броню в военной технике.

«Вес нашего материала примерно вполовину меньше однородной катанной брони при аналогичном уровне защиты, — говорит материаловед Афсанех Рабиеи, ведущий автор исследования. — Иными словами, мы смогли добиться значительного уменьшения массы, что способствует улучшению характеристик бронированного автомобиля и эффективности использования топлива, не жертвуя при этом защитой».

Испытания «пены» показали, что она способна абсорбировать 72–75 процентов кинетической энергии боевых патронов, и 68–78 процентов энергии бронебойных патронов. CMF способна эффективно останавливать пули, летящие со скоростью более 800 метров в секунду. При этом создатели материала утверждают, что CMF можно совершенствовать еще.
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