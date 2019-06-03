Прототип электромобиля BMW MINI Electric отбуксировал 150-тонный Boeing 777F

BMW объявила о планах выпустить в 2019 году полностью электрический автомобиль под брендом MINI. В преддверии выхода новинки компания опубликовала видео, в котором прототип MINI Electric (MINI Cooper SE) буксирует 150-тонный авиалайнер Boeing 777F , сообщил портал 3DNews.

О новом электромобиле известно пока мало, хотя ожидается, что его оснастят таким же силовым агрегатом, как у модели BMW i3.

Электродвигатели способны создавать большой крутящий момент, поэтому электромобили могут выполнять такие впечатляющие трюки.

Впрочем, BMW не первый автопроизводитель, который использовал демонстрацию трюка с транспортировкой авиалайнера в рамках продвижения новинки.

В 2018 году электромобиль Tesla Model X установил рекорд буксировки для электрического транспорта и занесен в Книгу рекордов Гиннесса, потянув за собой Boeing 787-9 Dreamliner весом 126 тонн авиакомпании Qantas.

Фото CNET/Jon Wong. Прототип электромобиля BMW MINI Electric

Компания MINI сообщила ресурсу CNET, что Cooper SE дебютирует в июле. Скорее всего, его покажут в сентябре на автосалоне Frankfurt Motor Show — 2019 при условии, что BMW Group не пропустит шоу. Производство новинки начнется в ноябре.