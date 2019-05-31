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Ferrari представила новый суперкар с мощностью двигателя в тысячу лошадей

Фото пресс-службы Ferrari. Суперкар Ferrari SF90 Stradale

Ferrari представила новый суперкар для обычных дорог — купе SF90 Stradale («дорожный» по-итальянски) — с рекордной мощностью двигателя в 1 тысячу лошадиных сил. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

SF90 Stradale получил модернизированный битурбированный двигатель V8 мощностью 780 лошадиных сил. Остальные «лошадки» пришлись на два электромотора с независимой системой управления в ступицах передних колес и третий, который поместили между мотором и коробкой передач.

Суммарная отдача троицы — 220 лошадиных сил. Вес суперкара — всего 1 тысяча 570 килограммов, то есть на лошадиную силу приходится всего 1,57 килограмма. Это заставит машину просто летать: новый Ferrari с места до 100 километров в час разгоняется за 2,5 секунды, а за 6,7 секунды он набирает 200 километров в час.

Максимальная скорость Ferrari SF90 Stradale — 340 километров в час.

В интерьере по-прежнему будут неудобства, характерные для автомобилей такого уровня, однако есть климат-контроль с отдельным тачпадом регулировок. SF90 Stradale получил большой дисплей приборной панели диагональю 16 дюймов и рулевое колесо с сенсорными элементами управления светом, телефоном и другими функциями.

Суперкар появится на рынке в 2020 году и будет выпускаться серийно. Цена пока не объявлена, но, по предположениям британских изданий, можно ожидать, что она начнется от $500 тысяч.
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