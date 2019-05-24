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Техноблог

Facebook зачистил более трех миллиардов фейковых аккаунтов

Более трех миллиардов фейковых аккаунтов удалили сотрудники Facebook за последние полгода. Об этом сообщил REGNUM.

По его данным, мероприятия компания проводит с октября 2018 года. Удаляют аккаунты, с которых идут спам и дезинформация.

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 В октябре декабре 2018 года заблокировали 1,2 миллиарда аккаунтов, а за три месяца 2019-го — 2,2 миллиарда.

После скандала вокруг Facebook, связанного с компанией Cambridge Analytica о сборе персональных данных, в апреле 2018 года главе компании Марку Цукербергу пришлось давать публичные объяснения в американском сенате.
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