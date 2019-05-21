23:58
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Google представила новые «умные» очки на основе Android

Фото Google. «Умные» очки Glass Enterprise Edition 2

Компания Google представила новое поколение своих «умных» очков Google Glass. Модель Glass Enterprise Edition 2 выглядит привычно, но обновилась как аппаратно, так и программно, сообщил официальный блог компании.

Новые «умные» очки работают под управлением операционной системы Android, что упростит процесс создания приложений под них.

Фото Google. «Умные» очки Glass Enterprise Edition 2

В основе Snapdragon XR1, которую продвигает Qualcomm как первую в мире специализированную платформу расширенной реальности (Extended Reality или XR). Она обеспечивает повышенную производительность, особенно для искусственного интеллекта, и увеличенное время автономной работы.

Google пообещала улучшенное качество съемки для потокового видео. Для зарядки используют порт USB Type-C.

Благодаря сотрудничеству с компанией Smith Optics у очков есть защитная оправа.

Google предлагает очки за $999. Для обычных пользователей в розницу модель пока не поступит.
Ссылка:
просмотров: 82
Версия для печати
Материалы по теме
Совершенно новая версия легендарных Tamagochi поступила в продажу
Стол с быстрой беспроводной зарядкой смартфонов создали Xiaomi и IKEA
Хотите лучше спать? Разработано идеальное одеяло Hush с охлаждением
Первый «умный» пешеходный переход появился в Казахстане
Женскую сумку с гибким дисплеем представила Louis Vuitton
Дротики с GPS — новые технологии дорожной полиции США
«Умное» окно с огромным дисплеем представила Atmoph
«Умные» очки от Huawei позволяют слушать музыку и говорить по телефону
Новая разработка позволит заряжать телефон Xiaomi всего за 17 минут
Гаджет для забывчивых людей разработала компания Panasonic
Популярные новости
Летающее такси Lilium Jet совершило первый полет Летающее такси Lilium Jet совершило первый полет
Samsung решила проблемы с&nbsp;экраном гибкого смартфона Galaxy Fold Samsung решила проблемы с экраном гибкого смартфона Galaxy Fold
В&nbsp;WhatsApp обнаружили новую опасность для пользователей В WhatsApp обнаружили новую опасность для пользователей
Пьяный водитель уснул за&nbsp;рулем, автопилот Tesla не&nbsp;допустил аварии Пьяный водитель уснул за рулем, автопилот Tesla не допустил аварии
Бизнес
IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в&nbsp;тендере IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в тендере
Открывается новое авиасообщение по&nbsp;маршруту Бишкек&nbsp;&mdash; Шарджа Открывается новое авиасообщение по маршруту Бишкек — Шарджа
АКЦИЯ на&nbsp;смартфон Honor 8X&nbsp;в O!Store АКЦИЯ на смартфон Honor 8X в O!Store
В&nbsp;Бишкеке при поддержке Мобильного оператора&nbsp;О! прошел кибертурнир В Бишкеке при поддержке Мобильного оператора О! прошел кибертурнир