Google представила новые «умные» очки на основе Android

Компания Google представила новое поколение своих «умных» очков Google Glass. Модель Glass Enterprise Edition 2 выглядит привычно, но обновилась как аппаратно, так и программно, сообщил официальный блог компании.

Новые «умные» очки работают под управлением операционной системы Android, что упростит процесс создания приложений под них.

Фото Google. «Умные» очки Glass Enterprise Edition 2

В основе — Snapdragon XR1, которую продвигает Qualcomm как первую в мире специализированную платформу расширенной реальности (Extended Reality или XR). Она обеспечивает повышенную производительность, особенно для искусственного интеллекта, и увеличенное время автономной работы.

Google пообещала улучшенное качество съемки для потокового видео. Для зарядки используют порт USB Type-C.

Благодаря сотрудничеству с компанией Smith Optics у очков есть защитная оправа.

Google предлагает очки за $999. Для обычных пользователей в розницу модель пока не поступит.