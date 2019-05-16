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Американцы высыпали в пруд 96 миллионов черных мячей. Но не ради развлечения

Фото Veritasium/YouTube. Под сплошным покровом из шаров скрываются 12,5 миллиона литров воды

Американский ученый Дерек Мюллер засыпал в искусственный пруд 96 миллионов резиновых мячиков черного цвета. И не для развлечения — у этого есть серьезная научная цель, сообщил портал @hi-tech.

Этот искусственный пруд — источник питьевой воды для многих жителей Лос-Анджелеса. В том числе и для Дерека Мюллера, который проводит здесь эксперимент.

У проекта несколько целей. Сократить испарение воды в жаркой Калифорнии не самая главная.

Вместе с соленой водой в резервуар могут попадать бромиды — соли бромоводородной кислоты. Они не вредны для человека, но при обработке питьевой воды озоном превращаются в броматы — соли бромноватой кислоты, которые являются канцерогенами.

Изучение ситуации показало, что броматы в резервуаре образуются и до обработки озоном. А причина — взаимодействие бромидов и соединений хлора под влиянием солнечного света. В итоге 96 миллионов черных шариков отлично защищают жителей города от образования вредных веществ.

«Это устранило проблему полностью», — заявили в местном управлении водных ресурсов и энергетики.
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