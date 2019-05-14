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Техноблог

В Германии запустили первый электрический автобан для грузовиков

Первый электрический автобан (eHighway) под названием Elisa открыли на участке A5 недалеко от немецкого Франкфурта. Об этом сообщило издание «За рулем».

Гибридные грузовики с пантографом (токоприемником), как троллейбусы, стыкуются с воздушной линией и заряжают аккумуляторы во время движения.

Идея питания грузовиков от проводов продвигалась фирмой «Сименс» давно, но ранее речь шла о движении на электротяге под проводами с переходом на дизель при уходе от контактной сети. Теперь же в машины добавили аккумуляторы, что позволяет не использовать дизельный мотор долго.

Проект Elisa тестовый, он собирает данные для развития системы в Германии.

На строительство конструкции подвесных электросетей на 5 километрах трассы А5 правительство Германии выделило 14,6 миллиона евро. Испытания электроавтобана продлятся до конца 2022 года.

В будущем планируют построить подвесные линии электропередачи еще на двух отрезках автобанов — в землях Шлезвиг-Гольштейн и Баден-Вюртемберг.
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