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Техноблог

Xiaomi захватила лидерство в рейтинге самых мощных смартфонов

Фото 3DNews. «Прозрачный» смартфон Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с 8 гигабайтами ОЗУ

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг самых производительных смартфонов на Android за апрель 2019 года. Об этом сообщил портал RG Digital.

Первое место по быстродействию заняла специальная версия Xiaomi Mi9 Explorer Edition с прозрачной задней крышкой.

На втором месте обычная версия Xiaomi Mi9: их результаты отличаются лишь на 204 балла — 373 тысячи 715 и 373 тысячи 511. На третьем месте также смартфон Xiaomi — игровой монстр Black Shark 2 с результатом 371 тысяча 837 баллов.

Фото rozetked.me. Xiaomi Black Shark 2 с жидкостным охлаждением

В пятерку лучших вошли смартфоны Meizu 16s и vivo IQOO Monster, показавшие результат 370 тысяч 036 и 363 тысячи 360 баллов.

Остальные места в топ-10 самых мощных смартфонов на Android достались Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10, vivo IQOO, Nubia Red Devil Mars и Honor V20.

Лидер рейтинга Xiaomi Mi9 Explorer Edition на AliExpress можно купить примерно за 40 тысяч сомов. Обычный Mi9 продается по цене от 35 тысяч сомов.
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