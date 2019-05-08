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Техноблог

Google удивил ценами на новые смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL

Фото из интернета. Смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL

Google намерен запустить линейку бюджетных смартфонов, пытаясь увеличить продажи своего бренда Pixel. Об этом сообщила Би-би-си.

По ее данным, Pixel 3a и более крупная модель Pixel 3 XL будут стоить $520 и $620, то есть вполовину меньше, чем модель Pixel 3, которая вышла всего семь месяцев назад.

До сих пор начальная цена смартфонов Google, если не считать iPhone, была самой высокой на рынке: их базовая модель стоила на $110 дороже, чем Galaxy S10e, и на $55 дороже P30 компании Huawei. Промежуточных моделей в линейке не было.

Фото из интернета. Смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL

Новые телефоны обладают многими функциями более дорогих смартфонов, включая экран OLED и сильно разрекламированную функцию Night Sight, которая задействует самообучающийся искусственный интеллект для улучшения качества фотографий, сделанных при низкой освещенности.

К тому же эти смартфоны совместимы с картами измененной реальности Google, позволяющими накладывать графику на рельеф местности. Компания уверяет, что такая функция помогает лучше определяться с направлением движения.

Фото GOOGLE. У новых смартфонов Pixel 3a и Pixel 3a XL нет второй широкоугольной камеры для селфи

Как всегда, в таких случаях чем-то пришлось пожертвовать. У новых бюджетных смартфонов Pixel:

  • нет второй широкоугольной камеры для селфи;
  • нет беспроводной зарядки;
  • корпус сделан из пластика, а не стекла или металла.
  • использован процессор Snapdragon 670 компании Qualcomm вместо более мощного чипа 845;

«Для нас важно, чтобы все больше и больше людей становились обладателями Pixel, — сообщил Би-би-си вице-президент компании Google Марио Куэрос. — Большинство телефонов в этой ценовой категории — модели прошлого и позапрошлого годов или аппараты с другими спецификациями. А мы хотели, чтобы за эти деньги клиенты получили настоящий Pixel».

На глобальном рынке смартфонов доля Pixel не превышает 0,3 процента. Это только 26-е место.

На рынке смартфонов Google сейчас конкурирует с Apple, Huawei и Samsung. Но более дешевые смартфоны представляют определенный риск для компании.

«Многие потребители раздражены, что цены смартфонов постоянно поднимаются, — говорит Бен Вуд из консалтинговой компании CCS Insight. — Но это решение Google может быть рискованным для компании, так как она теперь будет напрямую конкурировать с другими производителями смартфонов с системой Android. Такие компании, как Samsung, вряд ли будут довольны новым конкурентом на рынке смартфонов, который и без того переживает нелегкие времена».
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