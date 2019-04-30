Смартфон Samsung Galaxy S10 загорелся после падения

Владелец смартфона Samsung Galaxy S10 5G из Южной Кореи опубликовал фотографии своего устройства после случайного падения. Внешний вид устройства напомнил всем про неудачный запуск Samsung Galaxy Note 7, сообщил портал @hi-tech.

По словам пользователя под ником Rivon, его телефон упал и практически сразу загорелся. Причины проблемы пока не известны.

В сервисном центре Samsung автору сказали, что взрыв телефона связан с внешним повреждением смартфона. Официальных комментариев от компании пока не поступало.

В 2016 году Samsung выпустила фаблет Galaxy Note 7, с которым у многих пользователей возникли проблемы — устройство перегревалось и в некоторых случаях могло загореться и взорваться из-за проблем с аккумулятором. Спустя несколько месяцев компании пришлось отозвать Note 7 из продажи.