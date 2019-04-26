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Техноблог

Первые изображения флагмана iPhone XI Max опубликовали инсайдеры

Фото cashkaro.com

В 2019 году Apple не намерена отказываться от увеличенной версии смартфона — его дизайн показал известный инсайдер @OnLeaks. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Инсайдер с сайтом cashcaro опубликовал ряд рендеров, на которых iPhone XI Max видно со всех сторон. В глаза бросается странная тройная камера с очень большими объективами, а модули расположены в виде треугольника.

Если верить утечкам, третьей камерой станет модуль с широкоугольным объективом. В остальном дизайн смартфона не поменялся. Только рамки вокруг дисплея выглядят меньше, но фирменный «козырек» никуда не делся и диагональ экрана останется на уровне 6,5 дюйма.

Кнопка включения, клавиши регулировки громкости, разъем Lightning — все прежнее. Только слегка изменится рычажок переключения режимов звука, он будет переключаться в другую сторону.

Похоже, все отличия iPhone XI Max заключаются в дополнительной камере и новом процессоре. Его презентация намечена на сентябрь 2019 года.
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