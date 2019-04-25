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Техноблог

Космический аппарат InSight записал первое «марсотрясение»

Фото nasa.gov. Зонд InSight

Сейсмометр зонда InSight несколько раз зафиксировал дрожание Марса — в NASA записали его звуки. Об этом сообщил портал @hi-tech.

InSight зафиксировал сейсмическую активность несколько раз 14 марта, а потом 10 и 11 апреля. Но этого не хватало для однозначных выводов. Максимальную тряску удалось поймать 6 апреля — NASA предполагает, что колебания шли изнутри планеты.

Сейсмограф InSight настроен так, чтобы отсечь влияния ветра, погоды и активности самого зонда. Он умеет определять минимальные сейсмические колебания и при этом датчик не нужно погружать глубоко под землю.

Специалисты NASA собрали в один звуковой файл звуки «марсотрясений».

Исследователям еще предстоит узнать точные причины появления такой сейсмической активности. Это поможет получить больше информации о строении Марса и происхождении планет в принципе.
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