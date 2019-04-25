Xiaomi выпустила большие телевизоры-картины по цене iPhone

Компания Xiaomi представила линейку телевизоров Mural TV, имеющих тонкий корпус 13,9 миллиметра и диагональ экрана 65 дюймов . Об этом сообщил портал RG Digital.

Благодаря такому дизайну телевизор выглядит как картина, а в ждущем режиме показывает на экране различные произведения искусства — 45 авторов в 22 жанрах.

Телевизоры Mural TV (или Art TV) поддерживают разрешение 4K UHD и динамический диапазон HDR10 и соединяются с управляющим блоком через порт Mi Port, поддерживающий обмен данными на скорости до 18 гигабайт в секунду. Управляющий блок также является акустической системой.

Помимо колонок, блок оснащен тремя портами HDMI, двумя USB и одним Ethernet, поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth, оборудован микрофоном и 32 гигабайтами встроенной памяти. К нему можно дополнительно подключить сабвуфер.

Стоимость комплекта составляет 6 тысяч 999 юаней, или около 70 тысяч сомов. Примерно за такую же сумму можно приобрести новейший iPhone XR в минимальной комплектации с 64 гигабайтами памяти.