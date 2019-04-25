Колонны и медузы: необычный природный феномен в небе над США

Необычный небесный феномен сфотографировали на северо-западе штата Оклахома в преддверии шторма. Это не нападение инопланетян — это спрайт, сообщил портал @hi-tech.

Спрайты — электрические разряды холодной плазмы, нечто вроде молний в мезосфере. Они могут появляться при очень сильных грозах на большой высоте — от 50 до 130 километров .

Спрайты возникают через доли секунды после мощных разрядов молнии в атмосфере и длятся считаные миллисекунды, так что такой снимок — большая удача для фотографа.

На фото этого не видно, но спрайты очень велики. Они могут растягиваться на расстояние до 50 километров . Уфологи и конспирологи часто принимают их за НЛО.

Фото Twitter @ Paul Smith

Спрайты над Оклахомой сфотографировал местный житель и опытный охотник за загадочными атмосферными явлениями Пол Смит. В процессе съемки ему удалось заснять два разных типа спрайтов — колоннообразный и медузоподобный.

«Это мой любимый», — написал он о втором.